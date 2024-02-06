В Раде оценили, пройдет ли законопроект о мобилизации первое чтение

Нардеп отметил, что завтра комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки соберется для обсуждения законопроекта о мобилизации. На комитете примут решение о дальнейшей судьбе документа: или будут рекомендовать его к первому чтению, или будут думать над другими опциями.

По словам Чернева, если документ не будут рассматривать в первом чтении, то его могут отправить на доработку или снять с рассмотрения, чтобы у Министерства обороны была возможность сделать новый законопроект.

"Я думаю, что первое чтение он все-таки может пройти. Но остается еще много вопросов, которые можно решить между первым и вторым чтением правками к нему. Мы видим, что есть много вопросов к законопроекту", - подчеркнул Чернев.

Он добавил, что не все предложения, которые инициировал комитет, были учтены. Также появились новые спорные нормы, которые вызывают вопросы.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января Кабмин снова внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Это уже вторая попытка украинского правительства инициировать изменения в процедуре проведения мобилизации.

Документ, в частности, предусматривает снижение призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклонистов, а также новые полномочия для сотрудников военкоматов.

Сегодня, 6 февраля, Верховная рада открыла путь для рассмотрения законопроекта о мобилизации уже на этой неделе.

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.