У Раді оцінили, чи пройде законопроект про мобілізацію перше читання

Нардеп зазначив, що завтра комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки збереться для обговорення законопроекту про мобілізацію. На комітеті ухвалять рішення щодо подальшої долі документа: або рекомендуватимуть його до першого читання, або думатимуть над іншими опціями.

За словами Чернєва, якщо документ не розглядатимуть у першому читанні, то його можуть відправити на доопрацювання або зняти з розгляду, щоб Міністерство оборони мало можливість зробити новий законопроект.

"Я думаю, що перше читання він все ж може пройти. Але залишається ще багато питань, які можна вирішити між першим і другим читанням правками до нього. Ми бачимо, що є багато питань до законопроекту", - наголосив Чернєв.

Він додав, що не всі пропозиції, які ініціював Комітет, було враховано. Також з'явилися нові спірні норми, що викликають питання.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня Кабмін знову вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Це вже друга спроба українського уряду ініціювати зміни щодо процедури проведення мобілізації.

Документ зокрема передбачає зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів, а також нові повноваження для співробітників військкоматів.

Сьогодні, 6 лютого, Верховна рада відкрила шлях для розгляду законопроекту про мобілізацію вже на цьому тижні.

Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.