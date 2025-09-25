В Раде обсуждают возможность создания жилищной инспекции. Шуляк рассказала детали

Сейчас первый из трех запланированных для этого законопроектов проходит доработку, учитывая правки, которые были поданы к нему после принятия в первом чтении.

По ее словам, на базе Комитета 26 сентября состоялось очередное заседание Рабочей группы по доработке законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" - №12377, в котором приняли участие как народные депутаты, так и представители профильных министерств, органов государственной и местной власти, правоохранительных органов, экспертных организаций в сфере жилья, в том числе и международных, а также финансовых учреждений и общественных организаций. В общем, уже отработано 85% представленных поправок.

"Законопроект №12377 должен стать рамочным документом, задающим стратегические стандарты в сфере жилищной политики. Поэтому мы работаем максимально внимательно, чтобы финальный текст был четким, согласованным и способным работать на практике. Его продолжением станут еще два законопроекта, которые будут детализировать все процессы, по которым будет реализовываться новая жилищная политики", - пояснила Шуляк.

Парламенка сообщила, что на этот раз темой заседания стало обсуждение правок к Главам 7 и 8 законопроекта №12377, которые касаются гарантий обеспечения жильем, а также механизмов контроля и ответственности в сфере жилищной политики.

Дискуссия коснулась сразу нескольких принципиальных вопросов. В частности, участники обсудили предложения по созданию жилищной инспекции. Мнения, отметила Шуляк, разнятся - от модели "карательного органа" до концепции жилищного омбудсмена. Но цель этого инструмента одна - контроль в жилищной сфере нужен, но он должен быть сбалансированным и не дублировать уже имеющиеся функции.

"Важной темой стал общественный контроль. Речь идет о том, чтобы закон прямо предусматривал участие граждан в консультациях, обсуждениях и слушаниях. Это делает политику более прозрачной и делает невозможным кулуарные решения", - акцентировала Елена Шуляк.

Председатель Комитета отметила, что впереди - финализация заключительных положений и подготовка законопроекта №12377 ко второму чтению. Основная цель - качественно отработать все поданные правки, поскольку от этого зависит успешное его проведение через сессионный зал до конца 2025 года.