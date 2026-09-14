В Раде назвали дату голосования за отставку генпрокурора Кравченко

По его словам, депутаты рассмотрят вопрос об отставке Кравченко во вторник.

Ранее генеральный прокурор подал заявление об отставке. Это произошло 7 сентября на фоне расследования НАБУ и САП по делу "Карфаген", в рамках которого фигурантами стали сотрудники Офиса генерального прокурора.

Кравченко назвал свое решение об отставке политическим и подчеркнул, что принял его осознанно. При этом он заявил, что не намерен допускать использования должности генпрокурора в политическом противостоянии.

Таким образом, уже 15 сентября парламент должен определить дальнейшую судьбу Кравченко на посту генерального прокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать его увольнение. При этом, гарант заявил, что видит для генерального прокурора Руслана Кравченко единственный вариант - уйти с должности. По словам главы государства, Кравченко должен покинуть пост, несмотря на то что сам генпрокурор считает происходящее политическим давлением.

Тем временем Руслан Кравченко выехал за пределы Украины. Генеральный прокурор сообщил, что находится за границей в рамках служебной командировки, во время которой планирует провести встречи с международными партнерами и обсудить с ними ситуацию в системе антикоррупционных органов Украины.

Отметим, что 14 сентября Руслан Кравченко сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и призвал его покинуть должность.

По словам генпрокурора, Кривоносу вменяют подделку официальных документов ради получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также фиктивное усыновление ребенка, которое якобы должно было создать основания для избежания ответственности в суде.