RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет, - нардеп

Фото: Федор Вениславский, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде планируют на законодательном уровне обязать украинцев носить с собой военный билет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг нардепа, члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

"Чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку, или не может получить повестку, мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете", - заявил нардеп. 

Отметим, в территориальных центрах комплектования и сейчас советуют украинцам носить с собой военный билет. 

В то же время, как отмечают юристы, это не закреплено на уровне закона. 

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявлена мобилизация. 

Сейчас в Раде хотят принять законопроект, который изменил бы ее порядок. В частности, как отмечал нардеп Егор Чернев, соответствующий документ хотят внести на рассмотрение парламента уже в ближайшее время

Для этого законопроект согласовывают с военными. 

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ создать новый комплексный план по мобилизации в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВойна России против УкраиныМобилизация в Украиневоенный билет