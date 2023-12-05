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У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп

Фото: Федір Веніславський, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Верховній раді планують на законодавчому рівні зобов'язати українців носити військовий квиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг нардепа, члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.

"Щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, не військовозобов'язаним, може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку", - заявив нардеп.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів оголошено мобілізацію.

Зараз у Раді хочуть ухвалити законопроект, який змінив би її порядок. Зокрема, як зазначав нардеп Єгор Чернєв, відповідний документ хочуть внести на розгляд парламенту вже найближчим часом.

Для цього законопроект погоджують з військовими.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський нещодавно доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ створити новий комплексний план щодо мобілізації в Україні.

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