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Миссия МВФ начала переговоры с Украиной о программе кредитования

Новина українською →
Украина, Среда 08 марта 2023 09:03
Миссия МВФ начала переговоры с Украиной о программе кредитования Фото: МВФ начал переговоры о новой программе с Украиной (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда начала обсуждать с представителями Украины параметры новой кредитной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, поддерживаемой МВФ", - говорится в заявлении.

Напомним, накануне премьер-министр Дениса Шмыгаль с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.

По словам премьера, Украина может ожидать общий размер финансирования более 15 млрд долларов.

Ранее Шмыгаль заявлял, что украинские власти хотят начать новую программу с МВФ уже в первом квартале этого года. Она будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки, на которую Украина рассчитывает во время войны, и программы послевоенного восстановления.

Шмыгаль также говорил, что Украине в 2023 году нужны дополнительные 5 млрд долларов, чтобы закрыть дефицит государственного бюджета и эта сумма может поступить от МВФ.

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