Совфед России ратифицировал "договоры" об аннексии украинских территорий

Решение было принято единогласно. Как сообщают в Совфеде, процедура аннексии украинских областей завершится внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа Владимира Путина.

Оккупация и аннексия украинских территорий

Российские оккупанты с 23 по 27 сентября организовали незаконные "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сфабриковав результаты.

Уже 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. В этот же день глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали "договора" об аннексии.

На днях Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины.

В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.