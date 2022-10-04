Радфед Росії ратифікував "договори" про анексію українських територій

Рада Федерації Росії ратифікувала "договори" про включення захоплених українських територій до складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Рішення було ухвалено одноголосно. Як повідомляють у Радфеді, процедура анексії українських областей завершиться внесенням поправок до Конституції Росії на підставі відповідного указу Володимира Путіна.

Окупація та анексія українських територій

Російські окупанти з 23 по 27 вересня організували незаконні "референдуми" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, сфабрикувавши результати.

Вже 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України. Цього ж дня глава Кремля із гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих регіонів Запорізької та Херсонської областей підписали "договори" про анексію.

Днями Конституційний суд РФ схвалив договори про "прийняття до складу РФ" окупованих територій України.

У понеділок, 3 жовтня, Держдума Росії підтримала незаконну анексію окупованих територій України.