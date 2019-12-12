У Раді не знають, коли винесуть на розгляд законопроект про обіг землі

У Верховній раді не знають, коли законопроект про обіг землі винесуть на розгляд у сесійний зал. Про це заявив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент комітет проводить розгляд поправок до законопроекту.

"Я вам не скажу цього, абсолютно щиро. Адже Я не знаю, коли ми закінчимо розгляд поправок", - заявив Сольський

Також в аграрному комітеті розповіли, що планують обмежувати засідання комітету. Таке рішення прийнято після того, як 11 грудня після засідання комітету сталася бійка з участю активістами ВО "Свобода" та народним депутатом від партії "Слуга народу" Андрієм Богданцем.

"У нас сьогодні була присутня громадськість. Я так розумію, що багато галасливі діти, які приходили саме з метою зірвати комітет вирішили сьогодні після вчорашніх подій не прийти. Але, враховуючи вчорашню подію було прийнято рішення обмежити доступ: тільки діючі депутати, тільки представники преси і ТБ та представники секретаріату. У нас більше 4 тисяч поправок, нам потрібно почати це розглядати", - заявив Сольський.

Раніше РБК-Україна писало, що законопроект про обіг землі планували почати розглядати в Раді в останній тиждень грудня за тієї умови, якщо профільний комітет встигне визначитися з правкам.