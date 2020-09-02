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Є важливе уточнення: у ТКГ пояснили заяву Фокіна про амністію бойовиків

Київ, Середа 02 вересня 2020 22:07
Є важливе уточнення: у ТКГ пояснили заяву Фокіна про амністію бойовиків
Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін пояснив свою заяву щодо амністії бойовиків. Він вважає, що амністія не має поширюватися на всіх.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів учасник української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, Фокін в особистій розмові з ним уточнив, що амністія не повинна поширюватися на тих, "у кого руки в крові". Гармаш додав, що засоби масової інформації могли перекрутити сенс заяви Фокіна.

"Він просто показав мені текст інтерв'ю, яке він погодив. Там є великі відмінності від того, що ми всі бачили. Тобто там він говорить про амністію, але далі йде поправка, якої, по-моєму, в тексті інтерв'ю не було - "крім тих, у кого руки по лікоть у крові". Це дуже важливе уточнення", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, нещодавно Фокін дав інтерв'ю українському виданню "Страна". В опублікованому інтерв'ю містилася заява Фокіна щодо необхідності проведення загальної амністії бойовиків для врегулювання ситуації на Донбасі.

На цю заяву відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та назвав слова Фокіна такими, що не відповідають національним інтересам.

У Офісі президента наголошували, що заяви Фокіна не відображають офіційної позиції України щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Сам Фокін в ефірі українського телеканалу заявив, що критика його слів свідчить про те, що вони "потрапили туди, куди треба".

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