У Раді заявили про обмеження незалежності Антимонопольного комітету

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

В економічному комітеті ВР підкреслюють, що статус АМКУ не має правової визначеності

У Верховній раді України заявили, що станом на сьогодні спостерігаються обмеження незалежності та спеціального статусу Антимонопольного комітету України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, комітет Ради з питань економічного розвитку провів публічне обговорення конкуренційно-антимонопольної реформи.

Так, голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Людмила Буймістер підкреслила, що останні роки з боку держави приділялося недостатньо уваги конкурентному законодавству та розвитку конкуренції.

"Сьогодні у конкурентному законодавстві є багато колізій, конфліктів і неузгодженостей, які призводять до того, що ні статус Антимонопольного комітету України (АМКУ), ні його функціонування не мають правової визначеності", - підкреслила парламентар.

"Зокрема, спостерігаються обмеження незалежності та спеціального статусу АМКУ, є невизначеність навколо призначення голови та державних уповноважених АМКУ", - вказано у повідомленні ВР.

Також Буймістер підкреслила, що незабезпечення належним чином принципу нейтральності в конкуренції між суб’єктами господарювання державної та приватної форми власності, неефективна система вирішення конкуренційних спорів у судах та недосконалість системи оскаржень у сфері публічних закупівель, за оцінками АМКУ, призводять до щорічних втрат економіки України від конкурентних порушень на рівні 20% ВВП.

Нагадаємо, у Раді пропонують створити єдиний спеціалізований Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції.

Так, у лютому парламент підтримав у другому повторному читанні законопроект №6746 про захист економічної конкуренції. За нього проголосували 248 нардепів. Документ передбачає внесення змін до основних законів у сфері захисту економічної конкуренції та спрямований на закріплення в цих законах прав осіб, що беруть участь в справах, що розглядаються органами АМКУ, гарантій цих прав, а також механізмів реалізації таких прав.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада у Раді анонсувалося заслуховування звіту глави АМКУ щодо виконання покладених на нього зобов'язань.