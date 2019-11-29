У Раді пропонують створити Вищий суд з питань економічної конкуренції

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Передбачається, що даний суд буде надавати санкції на перевірку бізнесу

У Верховній раді України пропонують створити єдиний спеціалізований Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, комітет Ради з питань економічного розвитку провів публічне обговорення конкуренційно-антимонопольної реформи.

"Пропонується створити єдиний спеціалізований Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції, який розглядатиме всі спори у сфері конкуренції та державної допомоги суб’єктам господарювання (окрім оскарження процедури публічних закупівель). Цей суд розглядатиме конкурентні спори як в першій, так і в апеляційній інстанціях", - сказано у повідомленні.

Так, передбачається, що даний суд, за поданням голови Антимонопольного комітету України, надаватиме санкції на перевірку бізнесу; буде розглядати приватні позови щодо конкуренційних правопорушень, відшкодування шкоди, завданої бізнесу/споживачам порушеннями конкуренційного законодавства; матиме можливість дослідження товарного ринку та здійснення економічного аналізу.

Нагадаємо, у лютому парламент підтримав у другому повторному читанні законопроект №6746 про захист економічної конкуренції. За нього проголосували 248 нардепів. Документ передбачає внесення змін до основних законів у сфері захисту економічної конкуренції та спрямований на закріплення в цих законах прав осіб, що беруть участь в справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України, гарантій цих прав, а також механізмів реалізації таких прав.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада у Раді анонсувалося заслуховування звіту глави АМКУ щодо виконання покладених на нього зобов'язань.