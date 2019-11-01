Рада заслухає звіт глави АМКУ на наступному пленарному тижні

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За заслуховування звіту проголосували 328 парламентарів

Верховна рада України заслухає звіт глави Антимонопольного комітету України про виконання покладених на нього повноважень на наступному пленарному тижні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідний проект постанови №2306 підтримали 328 депутатів Ради.

"Заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України 14 листопада 2019 року звіт голови Антимонопольного комітету України про виконання покладених на нього повноважень щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції. За результатами розгляду звіту надати оцінку діяльності голови Антимонопольного комітету щодо покладених на нього повноважень", - вказано у тексті постанови.

Нагадаємо, у Верховній раді України в четвер, 24 жовтня, зареєстрований проект постанови №2306 "Про заслуховування звіту глави Антимонопольного комітету України". Автори постанови - голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус і голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника глави Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Крім того, глава держави звільнив Агію Загребельського і Валерія Полюховича з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Так, у жовтні Зеленський підписав укази про призначення двох державних уповноважених АМКУ. Президент призначив державними уповноваженими Сергія Тищика і Дарину Чередниченко. При цьому уточнюється, що Чередниченко також призначена заступником глави АМКУ.