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У Раді завершують роботу над Виборчим кодексом

Новини » Політика     10.03.2020 - 14:10
У Раді завершують роботу над Виборчим кодексом
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР зазначили, що положення кодексу все одно потребують суттєвого доопрацювання

Голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко заявив, що комітет завершує роботу над Виборчим кодексом, розглянувши пропозиції президента Володимира Зеленського до нього. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

За словами нардепа, Рада 8 скликання ухвалила Виборчий кодекс у редакції, що фактично унеможливлювала його реальне правозастосування.

"У попередньої влади не було ані бажання, ані політичної волі ухвалити кодекс, який забезпечував би рівні права та можливості учасникам виборчого процесу, гарантував вільне волевиявлення та демократичний контроль над виборчим процесом. Лише під політичним тиском всередині країни, а також за наполяганням наших міжнародних партнерів Виборчий кодекс було ухвалено в редакції, що фактично унеможливлювала його реальне правозастосування", - сказано у повідомленні.

Голова комітету також повідомив, що президент надіслав 17 предметних пропозицій до Виборчого кодексу, які комітет опрацьовував понад три місяці.

Вказано, що робоча група провела три засідання, дві робочі наради у Центральній виборчій комісії та Міністерстві юстиції, десять засідань підкомітету з питань виборів та референдумів, та інших форм безпосередньої демократії, п’ять засідань комітету, за результатом яких підготовлено остаточний текст Виборчого кодексу.

"Ми розуміємо. що положення даного кодексу потребують суттєвого доопрацювання. Документ не є ідеальний", - додав парламентар.

Нагадаємо, у кінці грудня Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням його пропозицій.

Так, 19 грудня нардепи схвалили Виборчий кодекс з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського, за нього проголосували 330 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламенті анонсували доопрацювання Виборчого кодексу в лютому 2020 року. "У рамках робочої групи було досягнуто домовленості зібратися в лютому 2020 року, можливо, в ширшому складі, і доопрацювати даний Кодекс, щоб він став краще і ефективніше", - зазначалося у повідомленні парламенту.

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