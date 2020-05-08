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У Раді заслухають МОЗ щодо запровадження другого етапу медреформи

Новини » Політика     08.05.2020 - 10:24
У Раді заслухають МОЗ щодо запровадження другого етапу медреформи
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань здоров'я нації також розгляне програму діяльності Кабміну

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у п'ятницю, 8 травня, заслухає інформацію Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я щодо ситуації, що склалася із запровадженням другого етапу впровадження медичної реформи. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті Верховної ради.

Засідання комітету відбудеться о 19:00 у режимі відеоконференції.

"Про інформацію Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України щодо ситуації, що склалася із запровадженням другого етапу впровадження медичної реформи, та подальші кроки з реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році", - вказано у порядку.

Крім того, комітет розгляне проект постанови №3330 про програму діяльності Кабінету міністрів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначив, що коли МОЗ почало аналізувати стару версію другого етапу медичної реформи, то побачив, що по всій Україні повинні закритися 332 лікарні.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували введення нової системи фінансування лікарень. Згідно з ними, всі медустанови, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану допомогу, отримають фінансування з держбюджету не менше, ніж минулого року.

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