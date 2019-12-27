У Раді зареєстрували законопроект про медіа

У Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" № 2693. Документ був внесений 27 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Тексту законопроекту і супровідних документів на сайті парламенту поки що немає.

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. В документі мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, а також її спростування.

Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом передбачена поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння чи фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа та відповідальність.

Раніше РБК-Україна писало, що в новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Також повідомлялося, що норми закону про медіа будуть діяти до завершення війни в Україні. Більша частина норм так званого закону про дезінформації буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деоккупированы українські території.