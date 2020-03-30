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У Раді розповіли про умови призначення керівників МОЗ, Мінфіну і Міненерго

Новини » Політика     30.03.2020 - 11:28
У Раді розповіли про умови призначення керівників МОЗ, Мінфіну і Міненерго
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Кандидатів на посаду міністрів пропонували як в Офісі президента, так і в Кабміні

Головною умовою призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів і енергетики була їхня готовність працювати три місяці цілодобово у зв'язку зі складною ситуацією в Україні. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, деякі кандидати відразу йшли, почувши такі вимоги.

"Умовою для призначення всіх міністрів взагалі - це їх розуміння, що перші три місяці вони не будуть мати часу на вільний час, спілкування з сім'ями, треба працювати цілодобово. Якщо людина погоджувалась свідомо - ми розмовляли далі. Були кандидати, які тільки почули такі умови праці - пішли", - заявив Арахамія.

Він зазначив, що кандидатів на посади керівників МОЗ, Мінфіну і Міненерго пропонували як в Офісі президента, так і в Кабміні.

"Це комбінована модель. Колегіально, у тому числі і запрошуючи мене як представника фракції, колегіально вирішували, кого відбирати. А потім вчора ми ще робили знайомство з фракцією", - додав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні Рада розгляне питання призначення в якості міністрів охорони здоров'я, фінансів і енергетики Максима Степанова, Сергія Марченка та Ольги Богуславець відповідно.

Зазначимо, увечері 29 березня глава Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець та голова Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

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