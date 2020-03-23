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У МОЗ спростували відставку Ємця

Новини » Політика     23.03.2020 - 14:29
У МОЗ спростували відставку Ємця
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

МОЗ продовжує працювати в посиленому режимі

Інформацію про нібито відставку міністра охорони здоров'я Іллі Ємця краще уточнити у тих, хто її поширює, міністерство продовжує працювати в посиленому режимі. Про це в коментарі РБК-Україна заявив прес-секретар МОЗ Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що МОЗ продовжує працювати в посиленому режимі.

"Міністерство і міністр відповідають тільки за свої дії. Ми продовжуємо працювати в посиленому режимі 24/7, як і робили це раніше, нічого не змінюється", - заявив Дехтяренко.

Додамо, сьогодні ряд ЗМІ і двоє нардепів написали, що Ємець йде у відставку. Причину не назвали.

Разом з тим, сьогодні Ємець зробив кілька заяв про коронавірус. Він заявив, що Україна не змогла прийняти жорсткі заходи, щоб не впустити вірус. Також Ємець сказав, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає в протистоянні Covid-19 не тільки попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

Він також сказав, що в країні розрахований найгірший сценарій розвитку подій в зв'язку з поширенням коронавірусу, який можна порівняти з ситуацією в Італії.

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