У Раді зареєстрували альтернативний проект про зміни до Податкового кодексу: що в ньому нового

У Верховній раді зареєстрували законопроект №5600-3 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", який є альтернативою урядовому проєкту та, за словами авторів, забезпечать "реальну збалансованість бюджетних надходжень".

Про це свідчать дані на сайту парламенту.

Так, зокрема, альтернативний проект передбачає збільшення сплати акцизного податку на 5% на спирт етиловий, інші спиртові дистиляти, алкогольні напої і пиво.

Також пропонується встановити обмеження в 12 років для перенесення збитків минулих років, а продаж більш як два об’єкти нерухомості протягом року оподатковувати за ставкою 18%.

Ставки екологічного податку автори пропонують підвищити на 5%, крім податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) (з 10 грн/т до 30 грн/тонну), та податку за скиди у водні об’єкти (у 5 разів, поступово до 2029 року).

Що стосується земельних податків, то законопроєкт пропонує звільнити від сплати земельного податку землі залізничного транспорту.

"Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету та суттєво покращить економічну ситуацію в країні", - сказано у пояснювальній записці до проекту.