Норми проекту про податкові зміни неприйнятні для бізнесу, - АТП

Ухвалення законопроекту про податкові зміни (№5600) збільшить фіскальний тиск на бізнес та негативно вплине на економіку країни. Проект має бути відхилений.

Про це йдеться в заяві Американської торгової палати (АСС) , розміщеної на її сайті.

За оцінкою експертів компаній-членів палати, запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України.

В АСС висловили зауваження щодо окремих положень законопроекту, зокрема тих, що стосуються змін в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків; внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ; погіршення становища платників податків у процесі узгодження податкового зобов’язання та його оскарження; перегляду податкових ставок та збільшення податкового навантаження на окремі галузі, включаючи акцизи, оренду за користування радіочастотним ресурсом, запровадження акцизного збору на відновлювані джерела енергії.

Окрім того, в АСС звернули увагу, що ухвалення законопроекту №5600 порушить принцип стабільності податкового законодавства, і закликали депутатів його відхилити.

"Бізнес-спільнота занепокоєна впровадженням значних змін до податкового законодавства без передбачення достатнього перехідного періоду. Це негативно впливає на інвестиційну привабливість України, адже такі зміни шкодять довгостроковому бюджетному плануванню компаній", - зазначається в заяві.

Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.

Водночас народний депутат Олексій Устенко зауважив, що податкові ініціативи уряду повинні прийматися тільки після обговорення з профільними бізнес-асоціаціями та врахування їх зауважень.