В Раде зарегистрировали альтернативный проект об изменениях в Налоговый кодекс: что в нем нового

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №5600-3 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", который является альтернативой правительственному проекту и, по словам авторов, обеспечит "реальную сбалансированность бюджетных поступлений".

Так, в частности, альтернативный проект предусматривает увеличение уплаты акцизного налога на 5% на спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки и пиво.

Также предлагается установить ограничения в 12 лет для переноса убытков прошлых лет, а продажу более двух объектов недвижимости в течение года облагать налогом по ставке 18%.

Ставки экологического налога авторы предлагают повысить на 5%, кроме налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) (с 10 грн/т до 30 грн/тонну), и налога за сбросы в водные объекты (в 5 раз, постепенно до 2029 года).

Что касается земельных налогов, то законопроект предлагает освободить от уплаты земельного налога земли железнодорожного транспорта.

"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет и существенно улучшит экономическую ситуацию в стране", - сказано в пояснительной записке к проекту.