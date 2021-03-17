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У Раді загорівся пульт голосування. ВР пішла на перерву

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 13:12
У Раді загорівся пульт голосування. ВР пішла на перерву Фото: загоряння пульту у Раді (t.me/oleksiihoncharenko)
Автор: Юлія Струк

У сесійній залі Верховної ради сталося загоряння. Загорівся пульт для голосування у ході розгляду поправок до закону про завершення земельної реформи.

Про це свідчить відповідне відео.

Займання сталося у секторі фракції "Голос". У Раді оголосили перерву на 15 хвилин для того, щоб провітрити приміщення.

Загорівся пульт для голосування нардепа Лесі Василенко.

Станом на 13:21 парламентарії повернулися до зали.

Нагадаємо, глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключає, що ВР може збиратися на засідання вночі. Це пов'язано з великою кількістю поправок до законопроекту про завершення земельної реформи.

Як писало РБК-Україна, на цьому тижні може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної ради. Однак дата проведення поки невідома.

Так, вчора Рада взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли у вівторок 160 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194.

До завершення їх розгляду парламент може приймати інші законопроекти тільки в ході позачергових засідань.

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