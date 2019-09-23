У Раді заблокували підписання закону про "кешбек" для споживачів

У Верховній раді заблокували підписання законопроекту про "кешбек" для споживачів у випадку виявлення порушень при розрахунках. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, 23 вересня було зареєстровано проект постанови №1073-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (реєстраційний №1073 від 29.08.2019 року)".

Автори проекту - народні депутати від фракції "Європейська солідарність".

Таким чином, спікер ВР Дмитро Разумков не може підписати даний проект закону та передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському до розгляду документу у сесійній залі.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада підтримала в другому читанні законопроект №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", за нього проголосували 237 парламентаріїв.

Документом передбачається впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Нагадаємо, 10 вересня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг".

Як писало РБК-Україна, ВР прийняла в другому читанні законопроект №1053 "Про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг". Документом передбачається введення програмних РРО, тобто впроваджуються електронні чеки.