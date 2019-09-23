У Раді заблокували підписання закону про електронні чеки

У Верховній раді заблокували підписання законопроекту про впровадження електронних чеків. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, 23 вересня було зареєстровано проект постанови №1053-1-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (реєстраційний №1053-1 від 06.09.2019 року).

Автори документу - народні депутати від фракції "Європейська солідарність".

Таким чином, глава Ради Дмитро Разумков не може підписати даний проект закону та передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському до розгляду проекту постанови у сесійній залі.

Нагадаємо, 20 вересня ВР прийняла в другому читанні законопроект №1053, яким передбачається введення програмних РРО, тобто впроваджуються електронні чеки. Даний закон за основу парламент схвалив 10 вересня.

Як писало РБК-Україна, 20 вересня нардепи також підтримали проект закону №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", яким передбачається впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Цей проект закону у Раді також вимагають скасувати.