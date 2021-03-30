Рада поки не буде залучати міжнародників до формування КСУ

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційний криза і що чекає КСУ".

За словами одного з авторів законопроекту про конституційну процедуру, представника парламенту в КСУ Ольги Совгирі, багато побажання "Венеціанки" можна буде врахувати, але це не стосується залучення міжнародників.

"Побажання "Венеціанки" залучити міжнародних експертів, воно зараз, як би це сказати, не розробляється нами. Ми його почули, ми її не відкидаємо, але ми працюємо поки що в іншому напрямку", - уточнила вона.

Нардеп упевнена, що після висновків Комісії у депутатів Ради більше немає аргументів, щоб не підтримати законопроект про конституційну процедуру. Вона вважає, що документ цілком реально прийняти до кінця весни. Совгиря впевнена, що після вступу закону в силу, "конституційна криза" більше не повториться.

"Те, що відбувається, стало можливим через наявність дірок в законі про КСУ. Розумієте, він дірявий, він занадто загальний. І ці занадто загальні положення можна використовувати в своїх інтересах, що і робив Конституційний суд", - сказала парламентарій.