У Раді спрогнозували, скільки буде коштувати земля після запуску ринку

Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський спрогнозував зростання цін на землю після запуску земельної реформи. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, скільки буде коштувати земля і від чого залежатиме ціна після запуску ринку, Сольський відповів:

"Ми виходимо з того, що ринок землі є. Ціна на емфітевзис зростає кожен рік, так само як і орендна плата. Якщо нічого не робити, то вона зросте на 5-10% у наступному році. Після зняття мораторію ціна зросте на 10-20%, я думаю", - сказав він.

Він також заявив, що економічний ефект від запуску ринку землі в Україні може досягти декількох мільярдів доларів у перші 5 років. Також Сольский зазначив, що якщо ці гроші направити на відновлення декількох сотень тисяч гектарів поливу, це збільшить урожайність та дасть можливість вирощувати нові для України культури.

Також Сольський заявив, що після запуску ринку землі 90% договорів купівлі-продажу будуть стосуватися тих людей, які вже орендують землю, а всю землю в україні не розкуплять 20-30 сімей, про що часто говорять інші політичні сили.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців виступає проти скасування мораторію на продаж землі.