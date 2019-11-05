Угоди про купівлю-продажу землі на 90% стосуватимуться тих, хто вже її орендує, - нардеп

Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

За його словами, землю після запуску ринку почнуть купувати ті люди, які зараз орендують її

Після запуску ринку землі 90% договорів купівлі-продажу будуть стосуватися тих людей, які вже орендують землю. Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, як влада буде проводити інформаційну кампанію щодо захисту ринку землі, а також розвіювати міфи, які створюють інші політсили, Сольський заявив:

"Всіх цікавить тільки два-три міфи про концентрації землі. Коли мені кажуть, що 20-30 сімей скуплять Україну, у мене питання, чому ці 20-30 сімей не взяли землю в оренду? Значить, був мільйон причин, які є і зараз і з якими вони не скуплять землю. Я впевнений, що 90% угод про купівлю-продаж стосовно тих людей, які зараз орендують землю. І це треба підтримати. Багато цих хлопців підняли галузь за 20 років, це теж треба цінувати. Саме тому потрібно враховувати компроміси", - сказав він.

Також Сольський заявив, що заборону на продаж землі іноземцям до 2024 року при підготовці закону про ринок землі був погоджений з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, він прогнозує, що економічний ефект від запуску ринку землі в Україні може досягти декількох мільярдів доларів у перші 5 років.