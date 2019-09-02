У Раді спрогнозували, яку підтримку отримає зняття недоторканості

Законопроект про зняття депутатської недоторканності у вівторок, 3 вересня, має підтримати понад 300 нардепів. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що Рада не порушує жодного закону при прийнятті цього законопроекту.

"Я впевнений, що ми не порушуємо жодного закону. Було 363 народних депутатів, які підтримали цей законопроект. Я сподіваюсь, що завтра вони так само, а може й більше, підтримають цю ініціативу", - заявив спікер Ради.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у вівторок, 3 вересня, Рада знову може працювати до ночі. Він підкреслив, що нардепи будуть працювати до вичерпання порядку денного.

Як писало РБК-Україна раніше, Корнієнко прогнозує, що розгляд проекту закону про зняття недоторканності може затягнутися на півдня.

Так, комітет ВР з питань правової політики рекомендує парламенту схвалити в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Підкреслимо, в ніч з 29 на 30 серпня 363 парламентарія підтримали за основу прийняття законопроекту про зняття недоторканності в ході першого пленарного засідання ВР 9 скликання. Спікер ВР Дмитро Разумков закрив це засідання парламенту на початку третьої ночі.