В Раде спрогнозировали, какую поддержку получит снятие неприкосновенности

Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности во вторник, 3 сентября, должны поддержать более 300 нардепов. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что Рада не нарушает ни одного закона при принятии этого законопроекта.

"Я уверен, что мы не нарушаем ни одного закона. Было 363 народных депутатов, которые поддержали этот законопроект. Я надеюсь, что завтра они так же, а может и больше, поддержат эту инициативу", - заявил спикер Рады.

Напомним, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что во вторник, 3 сентября, Рада снова может работать до ночи. Он подчеркнул, что нардепы будут работать до исчерпания повестки дня.

Как писало РБК-Украина ранее, Корниенко прогнозирует, что рассмотрение проекта закона о снятии неприкосновенности может затянуться на полдня.

Так, комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Подчеркнем, в ночь с 29 на 30 августа 363 парламентария поддержали за основу принятие законопроекта о снятии неприкосновенности в ходе первого пленарного заседания ВР 9 созыва. Спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл это заседание парламента в начале третьего ночи.