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У Раді не виключають, що 3 вересня знову працюватимуть до ночі

Новини » Політика    02.09.2019 - 16:05
У Раді не виключають, що 3 вересня знову працюватимуть до ночі
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначимо, у вівторок парламент має розглянути зняття недоторканності з нардепів

У вівторок, 3 вересня, Верховна рада України 9 скликання знову може працювати до ночі. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко підкреслив, що нардепи будуть працювати до вичерпання порядку денного.

"Щодо змін до Конституції - вона буде першою у порядку денному. Ще буде світло, я думаю, що підстав покидати сесійну залу в колег не буде. Я думаю, що завтра ми менше затримаємось... Ну подивимось, як піде. Якщо треба буде до ночі, будемо до ночі. Ми ж працюємо до вичерпання порядку денного", - заявив замглави фракції.

Він також наголосив, що тривалі засідання парламенту очікують на наступних двох пленарних тижнях.

"А щодо наступних двох пленарних тижнів, які будуть через тиждень. То звичайно, з огляду на ту кількість ініціатив, яку доручив нам робити президент, я думаю, що там буде робота нон-стоп, з перервами на сон та їжу", - заявив Корнієнко.

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