За три роки СБУ затримала на хабарі 25 суддів

Зокрема, 20 суддів затримані за матеріалами СБУ

Впродовж останніх трьох років працівники Служби безпеки України (СБУ) спільно з іншими правоохоронцями затримали 25 суддів під час отримання хабара. Про це повідомив перший заступник голови СБУ Павло Демчина, передає кореспондент РБК-Україна.

"За нашими матеріалами, впродовж трьох років СБУ спільно з органами прокуратури на початку, а потім і з НАБУ, затримали 25 суддів. Це (статистика - ред.) виключно по суддям різних рівнів", - розповів Демчина.

За його словами, СБУ виявила набагато більше фактів отримання хабарів суддями, ніж інші правоохоронні органи.

"За три роки 20 судів затримані за матеріалами СБУ. Ці справи розслідуються, по 4 особам вже є вироки. За статистикою НАБУ ними (у співпраці з іншими правоохоронними органами, - ред.) затримано 36 суддів. Але з них 20 (фактів отримання хабара - ред.) - виявлені СБУ, 14 суддів - виявлено за матеріалами захисту економіки МВС, і лише 2 особи виявлені за матеріалами розслідування НАБУ", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що за три роки СБУ затримала на хабарі понад дві тис. держслужбовців.