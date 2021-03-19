Рада скасувала пленарні засідання на час локдауну в Києві
Через локдаун у Києві Верховна рада скасувала чергові пленарні засідання. Народні депутати підтримали відповідний проект постанови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 298 парламентаріїв.
"Тиждень з 29 березня по 2 квітня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - сказано у тексті документу.
Зазначимо, цей тиждень мав бути пленарним.
Вчора заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що під час 3-тижневої перерви "позачергові пленарні засідання ВР можуть і будуть проводитися".
Нагадаємо, раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підкреслював, що зараз робота ВР заблокована через розгляд поправок до земельної реформи.
Як писало РБК-Україна, анонсувалося, що Верховна рада проведе два позачергових засідання парламенту. Перше позачергове стосується зміни графіка роботи ВР і законопроекту про зняття відповідальності з виробників вакцин.