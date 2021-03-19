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Рада скасувала пленарні засідання на час локдауну в Києві

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 13:38
Рада скасувала пленарні засідання на час локдауну в Києві Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Через локдаун у Києві Верховна рада скасувала чергові пленарні засідання. Народні депутати підтримали відповідний проект постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 298 парламентаріїв.

"Тиждень з 29 березня по 2 квітня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - сказано у тексті документу.

Зазначимо, цей тиждень мав бути пленарним.

Вчора заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що під час 3-тижневої перерви "позачергові пленарні засідання ВР можуть і будуть проводитися".

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підкреслював, що зараз робота ВР заблокована через розгляд поправок до земельної реформи.

Як писало РБК-Україна, анонсувалося, що Верховна рада проведе два позачергових засідання парламенту. Перше позачергове стосується зміни графіка роботи ВР і законопроекту про зняття відповідальності з виробників вакцин.

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