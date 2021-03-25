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У вівторок Рада може розглянути до 18 питань, - Разумков

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 14:45
У вівторок Рада може розглянути до 18 питань, - Разумков Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада може провести два позачергових пленарних засідання наступного вівторка. Народні депутати можуть розглянути 17-18 питань.

Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков, передає прес-служба парламенту.

"Станом на сьогодні офіційних звернень ні від президента України, ні від народних депутатів не надходило. Але попередньо ми можемо говорити про те, що позачергове засідання Верховної ради, швидше за все, відбудеться у вівторок о першій годині дня. Можливо, їх навіть буде два", - заявив спікер.

За словами Разумкова, одне з них може бути ініційоване президентом з низки питань, зокрема, економічних та щодо боротьби з коронавірусом.

Апарат Ради видав підписні листи народним депутатам для ініціювання позачергового засідання.

"Швидше за все, воно також відбудеться у вівторок", - сказав Разумков.

Він підкреслив, що на цьому засіданні планують заслухати інформацію від представників силових відомств щодо подій, які трапилися під час акції протесту біля Офісу президента, також розглянути проект постанови №5295 щодо їх оцінки.

Також пропонується розглянути складання повноважень тих народних депутатів, які обійняли посади в інших органах влади, та призначення виборів міського голови Харкова й довиборів у місцеві органи влади у Львівській області.

"У цілому, я думаю, у вівторок Верховна рада може розглянути до 17-18 питань", - підсумував Разумков.

У коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що Рада збереться 30 березня, у вівторок. У цей день планують провести два позачергових засідання.

Нагадаємо, раніше через локдаун у Києві ВР скасувала чергові пленарні засідання до 9 квітня.

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