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У Раді сумніваються у масовому продажу землі після скасування мораторію

Новини » Політика     05.11.2019 - 10:56
У Раді сумніваються у масовому продажу землі після скасування мораторію
Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

Сольський прогнозує продаж землі на рівні 5-15%

Після запуску ринку землі не буде її масового продажу, в перший рік очікується від 5 до 15%. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський.

За його словами, очікується, що після відкриття ринку продаватимуть від 5 до 15% землі у перший рік.

"Тут не можна чітко визначити. Це емоційна історія, щось з галузі психології. Якщо взяти статистику щодо емфітевзисів і договорів оренди, то це пара відсотків на рік. Ми дивимося на сусідні країни, де історія виникнення права власності - це теж распайовка, там теж було 3% в рік", - зазначив Сольський.

Він також підкреслив, що сумнівається у вірогідності масового продажу землі.

"Вони (власники землі, - ред.) знають, що й так можуть продати, але, на мій погляд, зняття мораторію у них емоційно асоціюється з підвищенням ціни. Тому я не можу сказати точно, скільки буде продано землі, але десь в межах 5-15%", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше Сольський заявив, що економічний ефект від запуску ринку землі може досягти декількох мільярдів доларів в перші 5 років.

Зазначимо, в жовтні президент Володимир Зеленський заявив про підтримку відстрочки на продаж землі іноземцям.

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