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Заборона на продаж землі іноземцям узгоджений із Зеленським, - нардеп

Новини » Політика     05.11.2019 - 08:23
Заборона на продаж землі іноземцям узгоджений із Зеленським, - нардеп
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В аграрному комітеті розраховують, що реформа буде компромісною

Заборону на продаж землі іноземцям до 2024 року при підготовці закону про ринок землі було погоджено з президентом України Володимиром Зеленським. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський.

За його словами, заборону на продаж землі іноземцям до 2024 року було погоджено на зустрічі із Зеленським.

"Перш за все, була зустріч з президентом. Там це було озвучено і узгоджено. Що б мені не говорили глави асоціацій, на цій зустрічі вони цю норму підтримали. Просто зараз вони вже хочуть більше, це в людській природі, можна зрозуміти. Тоді було прийнято рішення відтермінувати цей момент до 2024 року", - зазначив Сольський.

За його словами, передбачається, що реформа має бути компромісною, і "на землі є місце всім".

"За двадцять років ринок досить стабілізувався. Якщо подивитеся, за останні 7-8 років на 90% земель господарюють ті ж люди і приблизно в тих же розмірах", - додав Сольський.

Нагадаємо, в жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що після скасування мораторію на продаж землі на деякий час необхідно закрити доступ до покупки землі для іноземців.

Законопроект про ринок землі внесли до порядку денного Ради на початку минулого місяця.

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