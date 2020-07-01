У Раді погодили виділення коштів на виплати хворим на COVID-19 медикам

Фото: медики (УНІАН)

Бюджетний комітет погодив виділення коштів Мінсоцполітики

У Верховній раді погодили виділення коштів з держбюджету на страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників від COVID-19. Таке рішення ухвалив комітет з питань державного бюджету.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Кошти виділять з фонду боротьби з коронавірусом.

"Члени комітету погодили виділення Міністерству соціальної політики коштів державного бюджету для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19", - вказано у повідомленні.

Крім того, комітет погодив і виділення Міністерству юстиції коштів із фонду боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики анонсували страхові виплати сім'ям медиків, які загинули в результаті професійного захворювання коронавірусів; на це передбачено 1,57 мільйона гривень.

Як писало РБК-Україна, доплати медикам продовжать до кінця року.

Крім того, з 1 вересня уряд планує виділити 2 мільярди гривень на підвищення зарплат медпрацівникам.

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Автор: Юлия Струк