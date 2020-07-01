ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді погодили виділення коштів на виплати хворим на COVID-19 медикам

Новини » Коронавірус     01.07.2020 - 11:12
У Раді погодили виділення коштів на виплати хворим на COVID-19 медикам
Фото: медики (УНІАН)

Бюджетний комітет погодив виділення коштів Мінсоцполітики

У Верховній раді погодили виділення коштів з держбюджету на страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників від COVID-19. Таке рішення ухвалив комітет з питань державного бюджету.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Кошти виділять з фонду боротьби з коронавірусом.

"Члени комітету погодили виділення Міністерству соціальної політики коштів державного бюджету для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19", - вказано у повідомленні.

Крім того, комітет погодив і виділення Міністерству юстиції коштів із фонду боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики анонсували страхові виплати сім'ям медиків, які загинули в результаті професійного захворювання коронавірусів; на це передбачено 1,57 мільйона гривень.

Як писало РБК-Україна, доплати медикам продовжать до кінця року.

Крім того, з 1 вересня уряд планує виділити 2 мільярди гривень на підвищення зарплат медпрацівникам.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України медикиВерховна РадаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся