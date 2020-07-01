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В Раде согласовали выделение средств на выплаты больным COVID-19 медикам

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 11:12
В Раде согласовали выделение средств на выплаты больным COVID-19 медикам
Фото: медики (УНИАН)

Бюджетный комитет согласовал выделение средств Минсоцполитики

В Верховной раде согласовали выделение средств из госбюджета на страховые выплаты в случае заболевания или смерти медицинских работников от COVID-19. Такое решение принял комитет по вопросам государственного бюджета.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Средства выделят из фонда борьбы с коронавирусом.

"Члены комитета согласовали выделение Министерству социальной политики средств государственного бюджета для предоставления финансовой помощи Фонду социального страхования для проведения страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19", - указано в сообщении.

Кроме того, комитет согласовал и выделение Министерству юстиции средств из фонда борьбы с коронавирусом.

Напомним, в Минсоцполитики анонсировали страховые выплаты семьям медиков, погибших в результате профессионального заболевания коронавирусом; на это предусмотрено 1,57 миллиона гривен.

Как писало РБК-Украина, доплаты медикам продлят до конца года.

Кроме того, с 1 сентября правительство планирует выделить 2 миллиарда гривен на повышение зарплат медработникам.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины медикиВерховная РадаКоронавирус
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