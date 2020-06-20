Виплати сім'ям загиблих від COVID-19 медиків почнуться на наступному тижні

Фото: медики (РБК-Україна)

Урядом передбачені виплати у розмірі 1,57 млн гривень

Міністерство соціальної політики наступного тижня планує почати страхові виплати сім'ям медиків, які загинули внаслідок професійного захворювання коронавірусом. Урядом передбачені виплати у розмірі 1,57 мільйона гривень.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

"Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що на наступному тижні, як наполягав Президент, почнуться страхові виплати сім'ям лікарів, загиблих з-за коронавирусной інфекції COVID-19", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів затвердив суми виплат медикам, які постраждали внаслідок захворювання коронавірусом під час професійної діяльності. Так, медпрацівникам, отримав з-за COVID-19 інвалідність, передбачені такі виплати:

I група інвалідності - 840 800 грн;

II група інвалідності - 735 700 грн;

III групи інвалідності - 630 600 грн.

У той же час сім'ям загиблих медиків передбачені виплати 1,57 мільйона гривень. При цьому у разі смерті лікаря не під час роботи з пацієнтами, родичам передбачені виплати 210 тисяч гривень.

Зазначимо, станом на 20 червня в Україні захворіли коронавірусом 5950 медпрацівників.

Раніше РБК-Україна писало, що доплати медикам продовжать до кінця року.

Також повідомлялося, що з 1 вересня уряд планує виділити 2 мільярди гривень на підвищення зарплат медпрацівникам.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко