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Голови фракцій і керівництво Ради проводять засідання

Новини » Політика     10.04.2020 - 10:23
Голови фракцій і керівництво Ради проводять засідання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії обговорюють зміни до бюджету-2020

У п'ятницю вранці, 10 квітня, проходить засідання голів фракцій і груп з керівництвом Верховної ради. Про це написав перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що на засіданні присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко.

Голови фракцій і керівництво Ради проводять засідання

"Почалось засідання голів фракцій та груп з керівництвом парламенту. Поки обговорюємо питання бюджету... окрім керівництва фракцій та парламенту, голів профільних комітетів, присутній прем’єр-міністр та міністр фінансів", - написав парламентар.

Нагадаємо, вчора анонсувалося, що 10 квітня у Верховній раді України заплановано нараду керівництва парламенту з главами фракцій і груп.

Як писало РБК-Україна, раніше спікер ВР підтвердив проведення позачергового засідання Ради 13 квітня. Глава Ради підкреслював, що основним питанням на порядку денному будуть зміни до державного бюджету через коронавірус.

У четвер парламентський комітет з питань бюджету розглядав зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються Кабінетом міністрів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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