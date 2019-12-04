Комітет ВР відклав розгляд закону про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет повинен був розглянути відповідний законопроект у другому читанні

Комітет з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд закону, яким передбачається кримінальна відповідальність за "кнопкодавство". Таке рішення було прийнято в ході засідання комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" нардепи розглянуть на наступному засіданні комітету.

"Перенесли на наступний раз", - зазначив глава комітету Денис Монастирський.

Документом пропонується неперсональне голосування нардепів карати штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 85 тисяч гривень).

Нагадаємо, в кінці жовтня Верховна рада прийняла за основу закон, яким вводиться кримінальна відповідальність за "кнопкодавство". За документ проголосували 287 нардепів.

Так, даний закон внесли в Раду в кінці вересня. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді прийняти закон про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" у першому читанні.