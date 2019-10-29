Рада зробила перший крок до введення кримінальної відповідальності за "кнопкодавство"

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Кнопкодавство" пропонують карати штрафом від 51 тис. до 85 тисяч гривень

Верховна рада України планує передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" нардепи прийняли за основу, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 287 нардепів.

Відзначимо, автор проекту - перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Зокрема, документом пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого депутата ВР (неособисте голосування).

Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 85 тисяч гривень).

Відповідно до статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, даний закон внесли в Раду в кінці вересня. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

Як писало РБК-Україна, спікер Ради Дмитро Разумков у понеділок анонсував, що на цьому тижні Верховна рада розгляне законопроект про покарання за "кнопкодавство".