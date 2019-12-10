Раді рекомендують передбачити проведення національної інвентаризації лісів 

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Екологічний комітет рекомендує ухвалити Раді відповідний проект закону за основу у першому читанні

Комітет парламенту з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №2379 про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів. Про це РБК-Україна повідомили у комітеті.

Так, комітет рекомендує ухвалити проект закону за основу у першому читанні.

"Комітет рекомендує Верховній раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу", - повідомили у комітеті.

За відповідне рішення проголосувала більшість членів комітету.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначений у розмірі близько 9 млн грн щорічно, у тому числі 2 мільйони на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації та 3 мільйони - на оплату праці тимчасових працівників, що проводитимуть обстеження лісів.

"Розрахунковий рівень необхідних витрат змінюється від 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в окремі роки, що обумовлено потребою придбання програмного забезпечення, приладів, обладнання та автомобільної техніки", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування у вівторок, 10 грудня, розгляне законопроект №2379, яким пропонується проведення національної інвентаризації лісів.

Так, 21 листопада закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат набув чинності.

Як писало РБК-Україна, у листопаді у шести областях України запустили пілотний проект "Ліс у смартфоні", який поєднує електронний реєстр заготівлі деревини і онлайн-карту вирубок.