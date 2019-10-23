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Раді рекомендують удосконалити порядок зміни обвинувачення у суді

Новини » Політика    23.10.2019 - 11:13
Раді рекомендують удосконалити порядок зміни обвинувачення у суді
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Відповідний законопроект комітет рекомендує схвалити за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2165 щодо удосконалення порядку зміни обвинувачення в суді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до статті 338 Кримінального процесуального кодексу України та зобов’язати прокурора письмово повідомляти суд та учасників провадження, які саме нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа, були встановлені під час судового розгляду і стали підставою для змінення обвинувачення в суді.

Також планується внести зміни до статті 341 КПК щодо встановлення конкретного часового проміжку (до 30 днів), протягом якого прокурор повинен буде подати до суду змінений обвинувальний акт.

Автори проекту сподіваються, що це дозволить підвищити відповідальність прокурора при прийнятті рішення про зміну обвинувачення в суді; конкретизувати необхідність прокурора зазначити, які саме нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа, були встановлені під час судового розгляду та встановити конкретний часовий проміжок, протягом якого прокурор повинен буде подати до суду змінений обвинувальний акт.

"Члени комітету... ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді законопроект №2165 прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, до парламенту буде внесено окремий законопроект змін до Кримінально-процесуального кодексу (КПК) про кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації викривачами корупції.

Як писало РБК-Україна, набув чинності закон №187-IX, яким з КПК вилучаються так звані "правки Лозового", які були прийняті в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення та проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

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