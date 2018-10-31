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Кабмін схвалив угоду про створення місцевих бюро німецьких GIZ та KfW

Новини » Фінанси    31.10.2018 - 15:09
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

В Україні з'явиться бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва

Кабінет міністрів України схвалив угоду про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогоднішнє розпорядження створить правові підстави для підписання угоди (у формі обміну нотами) між урядами України та Німеччини про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW). Передбачається, що відкриття місцевих бюро сприятиме розвитку відносин з Німеччиною.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина готова виділити Україні 40 млн євро на енергетичну модернізацію. Кошти планують направити на програми для зниження викидів парникових газів, а також на розвиток енергозберігаючих технологій.

Крім того, у вересні повідомлялося, що Німеччина може виділити кошти на перший автобан в Україні. Передбачається, що автобан з'явиться на сході України. За попередніми домовленостями, дорога буде з'єднувати Маріуполь і Запоріжжя.

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