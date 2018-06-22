Комітет ВР підписав меморандум з проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва

Меморандум створює умови для співпраці між комітетом та проектом, які будуть спрямовані на розвиток системи надання адмінпослуг

Комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підписав меморандум про співпрацю з проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) "Реформа управління на сході України ІІ". Про це повідомляє інформаційне управління Верховної ради.

Так, меморандум створює умови для співпраці між комітетом та проектом, які будуть спрямовані на розвиток системи надання адміністративних послуг на засадах децентралізації, узгодження спільних позицій щодо створення та розвитку центрів надання адмінпослуг, розвиток міжмуніципального співробітництва, створення умов для зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування надавати якісні послуги.

Згідно з умовами меморандуму, комітет бере на себе зобов’язання розглядати на своїх засіданнях проекти законодавчих актів, спрямованих на реформування системи надання адмінпослуг та співробітництва територіальних громад, забезпечувати створення робочих груп з напрацювання та фахового обговорення законопроектів, а також обговорення між посадовими особами органів держвлади та органів місцевого самоврядування і експертним середовищем актуальних питань розвитку системи надання адмінпослуг та співробітництва територіальних громад.

Проект у свою чергу організовує та сприяє участі посадових осіб органів місцевого самоврядування і галузевих експертів у засіданнях робочих груп з напрацювання та обговорення проектів законодавчих актів, спрямованих на реформування системи надання адмінпослуг та співробітництва територіальних громад, надає для органів місцевого самоврядування практичні рекомендації та консультації з питань застосування нового законодавства на практиці, поширює кращі практики та сприяє формуванню професійного середовища у вказаних сферах.

Нагадаємо, раніше Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своєму звіті високо оцінила темпи впровадження реформи децентралізації в Україні.