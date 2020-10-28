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Журналістам 22 видань заборонили відвідувати Ради

Київ , Середа 28 жовтня 2020 16:55
Журналістам 22 видань заборонили відвідувати Ради
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Комітет Верховної ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент. У їх числі журналісти "Слідства.Інфо".

Про це повідомляється на сайті комітету.

Згідно з протоколом засідання комітету парламенту з питань свободи слова від 20 жовтня, відвідувати Ради заборонили журналістам 22 ЗМІ. Рішення ухвалили за зверненням керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк.

"На сьогоднішній день в парламенті акредитовано 2934 людини від 512 ЗМІ. Оскільки процедура реєстрації ЗМІ дуже проста, то людей акредитується просто безліч, вони валом йдуть. Ми здійснюємо раз на рік перевірку і деяким ЗМІ надсилаємо листи з проханням надати матеріали про роботу парламенту. На запит до 22 ЗМІ відповіли тільки 3, а інші не надали", - розповіла Кармелюк.

Вона попросила комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які висвітлюють діяльність Верховної ради. За її словами, мова йде про 22 ЗМІ та близько сотню кореспондентів.

Журналістам 22 видань заборонили відвідувати Ради

Фото: протокол засідання комітету (komsvobslova.rada.gov.ua)

Кармелюк заявляє, що "це не обмеження журналістів", мовляв, якщо вони доведуть, що висвітлюють роботу парламенту, то їм можуть відновити акредитацію.

У цьому списку також виявилося видання "Слідство.Інфо". За словами його керівника Ганни Бабинець, це є "наступом на свободу слова і тиск на незалежні медіа з боку державних органів".

Вона також заявила у Facebook, що це рішення комітету будуть оскаржувати та обов'язково повідомлять про це всім міжнародним організаціям.

Нагадаємо, раніше Верховна рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед народних депутатів.

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