Разумков доручив переглянути рішення про заборону журналістам відвідувати Раду

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков доручив переглянути рішення про заборону журналістам понад 20 видань відвідувати парламент. Він вимагає "зваженого рішення" щодо переліку ЗМІ та підстав звільнення від акредитації.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар Разумкова Ольга Туній.

"Розуміючи важливість неупередженого та об'єктивного висвітлення роботи Верховної ради надав термінове доручення прес-службі Апарату Верховної ради України переглянути та прийняти зважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав звільнення від акредитації", - повідомила вона.

Голова парламенту, за її словами, підкреслив, що журналісти таких проектів, як "Слідство.Інфо" повинні мати "незаперечне право доступу до першоджерел в парламенті та гарантоване право на журналістську діяльність".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Комітет Верховної ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент. У їх числі журналісти "Слідства.Інфо".

За словами керівника видання Ганни Бабинець, це є "наступом на свободу слова і тиск на незалежні медіа з боку державних органів". Вона заявила, це рішення комітету будуть оскаржувати та обов'язково повідомлять про це всім міжнародним організаціям.

Зазначимо, раніше Верховна рада пішла на карантин через спалах коронавірусу серед народних депутатів.