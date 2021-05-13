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Разумков анонсував розгляд поправок про децентралізацію в Раді

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Києва, Четвер 13 травня 2021 23:34
Разумков анонсував розгляд поправок про децентралізацію в Раді Фото: спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Законопроект про внесення змін до Конституції України у частині децентралізації буде зареєстрований в парламенті протягом місяця. Необхідно розглянути текст максимально.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі "Україна 24".

Він вважає, що прийняття даного законопроекту буде непростим процесом, тому "для того, щоб було менше перешкод, необхідно узгодити текст максимально, наскільки це можливо, до того, як його вносити".

"Я сподіваюся, найближчим часом з'явиться відповідний законопроект. Думаю, десь через місяць максимум він буде в стінах парламенту", - сказав спікер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів цього року затвердити зміни до Конституції щодо децентралізації влади. Вони стосуються введення інституту префектів в регіонах.

Згідно з планом, в регіонах відбуватиметься регулярна ротація серед префектів. Україні необхідно 129 префектів (за кількістю укрупнених районів), або 25 (за кількістю областей), але ці цифри ще будуть обговорюватися. Крім того, формується кадровий резерв на 300 префектів.

Раніше в рамках реформи децентралізації в Україні був прийнятий закон про реорганізацію громад і районів.

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