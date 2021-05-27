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Мінрегіон направив майже 800 млн гривень на проекти регіонального розвитку

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Україна, Четвер 27 травня 2021 11:11
Мінрегіон направив майже 800 млн гривень на проекти регіонального розвитку Фото: глава Мінрегіону Олексій Чернишов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підписав наказ про направлення 744 млн гривень на реалізацію проектів регіонального розвитку за програмою "Підтримка регіональної політики України". Реалізація відбуватиметься у 2021-2023 роках.

Про це повідомляє урядовий портал.

З цих коштів на 2021 рік передбачено 480 млн гривень.

"Підписав наказ щодо спрямування коштів секторальної підтримки на реалізацію проектів регіонального розвитку. Вже цього року 480 млн грн з державного бюджету буде спрямовано на понад 80 проектів регіонального розвитку", - зазначив Чернишов.

Також Мінрегіон реалізує проект щодо створення ГІС-системи моніторингу розвитку адміністративно-територіальних одиниць й проект щодо підвищення ефективності формування та реалізації державної регіональної політики (підсилення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку).

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що законопроект про внесення змін до Конституції України у частині децентралізації буде зареєстрований у парламенті протягом місяця. Текст узгодять до внесення в Раду.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів цього року затвердити зміни до Конституції щодо децентралізації влади. Вони стосуються введення інституту префектів у регіонах.

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