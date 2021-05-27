Мінрегіон направив майже 800 млн гривень на проекти регіонального розвитку

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підписав наказ про направлення 744 млн гривень на реалізацію проектів регіонального розвитку за програмою "Підтримка регіональної політики України". Реалізація відбуватиметься у 2021-2023 роках.

"Підписав наказ щодо спрямування коштів секторальної підтримки на реалізацію проектів регіонального розвитку. Вже цього року 480 млн грн з державного бюджету буде спрямовано на понад 80 проектів регіонального розвитку", - зазначив Чернишов.

З цих коштів на 2021 рік передбачено 480 млн гривень.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що законопроект про внесення змін до Конституції України у частині децентралізації буде зареєстрований у парламенті протягом місяця. Текст узгодять до внесення в Раду.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів цього року затвердити зміни до Конституції щодо децентралізації влади. Вони стосуються введення інституту префектів у регіонах.